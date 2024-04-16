Виновного в заболевании школьников туберкулезом в Приморье привлекут к ответственности: дело взято на контроль

«Источник распространения заболевания устанавливается. Отдельно будет проверена информация о том, что это мог быть сотрудник пищеблока — работник индивидуального предпринимателя, организующего школьное питание», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Расследование из-за вспышки заболевания среди школьников проводит также Роспотребнадзор. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Результаты проверки взяты на контроль прокуратуры. Виновные в заболевании детей будут привлечены к ответственности.
Отмечается, что лечение заболевших также находится на контроле ведомств.
Напомним, диаскин-тест показал положительные результаты у 53 школьников. Заболевание туберкулезом подтвердилось у четырех школьников. В настоящее время они проходит лечение.