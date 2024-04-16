В Новосибирске снова поменялся лидер голосования за объекты благоустройства

Парк имени Кирова вырвался вперед по итогам голосования на этой неделе. На сегодняшний день он набирает 27 980 голосов. На прошлой неделе парк Кирова был на третьем месте.
Таким образом, лидер недельной давности — набережная в Кировском районе по улице Саввы Кожевникова — отодвигается на вторе место с количеством голосов — 27 699.
Третье место — у набережной ОбьГЭС в Советском районе. Напомним, первоначально набережная ОбьГЭС лидировала в голосовании. Затем переместилась на второе место. И вот она — аутсайдер ТОП-3.
Следующие позиции в рейтинге остались без изменения. На четвертом месте — сквер имени Калинина в Дзержинском районе. Он набирает 13 999 голосов. Неделю назад он занимал то же самое четвертое место с 10 113 голосами. На пятом месте — парк Сосновый бор (11 862). На шестом — Ельцовский парк (8 474).
Впервые за весь период голосования сквер Зыряновский выбрался из аутсайдеров и занял предпоследнее место. За него проголосовали 7 134. Замыкает список теперь озеро Безымянное в Первомайском районе. Ему отдали предпочтение 6 876 новосибирцев.
Голосование продлится до 30 апреля. Проголосовать можно здесь.
Екатерина СОСНИНА.