В Новосибирске снова поменялся лидер голосования за объекты благоустройства

Следующие позиции в рейтинге остались без изменения. На четвертом месте — сквер имени Калинина в Дзержинском районе. Он набирает 13 999 голосов. Неделю назад он занимал то же самое четвертое место с 10 113 голосами. На пятом месте — парк Сосновый бор (11 862). На шестом — Ельцовский парк (8 474).