Мэр Шелеховского района Максим Модин планирует выдвигаться на третий срок

— У нас грандиозные планы по развитию водоснабжения. Мы уже отремонтировали 14 километров сетей водоснабжения и водоотведения и только за прошлый год построили еще 40 километров новых коммуникаций в Олхе и Введенщине — там, где никогда не было водоснабжения. Теперь надо дальше развивать проект, у нас остался Большой Луг. А еще решить проблемы с водой Шаманке, Подкаменной: там водоснабжение не централизованное, но вода плохого качества, нужны новые скважины или очистка имеющихся. Считаю, что мы должны вывести на хороший уровень систему водоснабжения во всем районе, — рассказал Максим Модин.