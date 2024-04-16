В Новосибирске водитель внедорожника напал на криминального журналиста — полиция не приехала

ОТ РЕДАКЦИИ: Елена Отмахова — опытный журналист на рынке новосибирских СМИ, последние несколько лет работает в медиахолдинге Сиб.фм Групп корреспондентом эксклюзивного контента (криминал, правонарушения, а также резонансные истории социального характера). После публикаций Елены Отмаховой на сайте Сиб.фм, сдвинулись с мёртвой точки многие нерешённые проблемы. Так, в апреле 2024 года журналист написала историю афганца Евгения Полякова, которому шесть лет не могут установить личность, вследствие чего, без паспорта его не принимают врачи. После выхода публикации ситуация началась решаться. После публикации скандальной истории с финансированием спорта (тоже в апреле этого года), директор СШОР «Центр водных видов спорта» Дмитрий Оленников стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате. А в ноябре 2023 года глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию с рейдерским захватом фермы в Новосибирской области на контроль после выхода в свет статьи Елены Отмаховой.