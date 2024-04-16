В Новосибирске отремонтируют 7000 м² Димитровского моста

Об этом сообщили в мэрии города.
За выходные дни подрядчик снял 2 тысячи кв. метров дороги, а в ночь с 15 на 16 апреля специалисты начали укладывать асфальтобетон по направлению с правого берега на левый.
Было решено работать только в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.
На данный момент для того, чтобы исключить пробки, важно закончить подготовительный этап ремонта моста. Для поддерживающего ремонта выбрали самые разрушенные участки, их площадь составила семь тысяч кв.м.
После проведения этих работ мост частично закроют, чтобы провести капитальную реконструкцию.
Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что на майских праздниках электрички в Новосибирске поменяют расписание.