Эксперт рассказал, может ли подтопление в Бурятии повлиять на Иркутскую область

Тем временем в Бурятии проводят взрывные работы в целях ослабления затора льда, который стал причиной подтопления в Улан-Удэ. Так в МЧС Бурятии сообщают, что накануне провели подрыв первых зарядов в Иволгинском районе. А с утра работы возобновили. В некоторых СНТ дежурят спасатели для оказания помощи. Пока в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными 473 приусадебных участка и два жилых дома. Ситуация находится на контроле.