Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, может ли подтопление в Бурятии повлиять на Иркутскую область

В Бурятии проводят взрывные работы по уничтожению ледового затора.

Источник: ГУ МВД

Ведущий гидролог отдела гидропрогноза Иркутского гидрометцентра Николай Скребунов рассказал, может ли подтопление в Бурятии, которое возникло из-за выхода реки Селенги из берегов, повлиять на ситуацию с паводками в Иркутской области. Об этом сообщает ИА «IrkutskMedia».

По словам специалиста, пока подтопление не угрожает нашему региону.

— У нас есть свои отметки, мы подаем штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении. Оно обычно выдается за два-три дня. А если зафиксировано опасное явление, то мы выдаем предупреждение пораньше. Но надеюсь, что такого не произойдет, — говорит Николай Скребунов.

Тем временем в Бурятии проводят взрывные работы в целях ослабления затора льда, который стал причиной подтопления в Улан-Удэ. Так в МЧС Бурятии сообщают, что накануне провели подрыв первых зарядов в Иволгинском районе. А с утра работы возобновили. В некоторых СНТ дежурят спасатели для оказания помощи. Пока в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными 473 приусадебных участка и два жилых дома. Ситуация находится на контроле.

МЧС