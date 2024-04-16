Эксперт рассказал, может ли подтопление в Бурятии повлиять на Иркутскую область

Ведущий гидролог отдела гидропрогноза Иркутского гидрометцентра Николай Скребунов рассказал, может ли подтопление в Бурятии, которое возникло из-за выхода реки Селенги из берегов, повлиять на ситуацию с паводками в Иркутской области. Об этом сообщает ИА «IrkutskMedia».
По словам специалиста, пока подтопление не угрожает нашему региону.
— У нас есть свои отметки, мы подаем штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении. Оно обычно выдается за два-три дня. А если зафиксировано опасное явление, то мы выдаем предупреждение пораньше. Но надеюсь, что такого не произойдет, — говорит Николай Скребунов.
Тем временем в Бурятии проводят взрывные работы в целях ослабления затора льда, который стал причиной подтопления в Улан-Удэ. Так в МЧС Бурятии сообщают, что накануне провели подрыв первых зарядов в Иволгинском районе. А с утра работы возобновили. В некоторых СНТ дежурят спасатели для оказания помощи. Пока в трех муниципальных образованиях остаются подтопленными 473 приусадебных участка и два жилых дома. Ситуация находится на контроле.