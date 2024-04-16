Названы сроки весенней охоты в 2024 году в Омской области

Эфир был организован ЦУРом Омской области.
На вальдшнепа, самцов тетерева и глухаря можно будет охотиться:
с 25 апреля по 4 мая в центральных районах;
с 1 по 10 мая в северных районах;
с 6 по 15 мая в южных (приграничных районах).
Охота с подсадной уткой на селезней уток разрешена будет с 16 апреля по 15 мая. Также в указанные сроки можно добывать ворон, грачей, галок.
Разрешение выдаются ежедневно с 8:30 до 17:45 по адресу улица Куйбышева, 63. Для его получения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 рублей.
Также Сергей Палагута отметил, что охотиться можно на всех водоёмах, включая болота. Однако стоит помнить, что если водоём находится внутри зоны охраны охотничьих ресурсов, то охота там запрещена.
Напомним, что сейчас в Омской области также идёт сезон охоты на медведя.