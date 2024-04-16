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Директора ПАТП-4 Романа Дронова задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержан директор ПАТП-4 Роман Дронов.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 16 апреля, в Новосибирске задержали руководителя ПАТП-4 Романа Дронова. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник. Известно, что Дронов 4 года возглавлял Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Точной информации, по какой причине задержан Дронов, пока нет. Им занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, уточнил источник.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске скрутили двух бывших руководителей муниципальных учреждений. Их обвиняют в афере со светофорами на 50 миллионов рублей.

Речь идет о бывшем руководителе МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» (ДЭУ № 1) Дмитрии Мальцеве и экс-директоре МКУ «Горсвет» Константине Анакине. Дронова также доставили в отдел. Информация по нему уточняется.