Директора ПАТП-4 Романа Дронова задержали в Новосибирске

Во вторник, 16 апреля, в Новосибирске задержали руководителя ПАТП-4 Романа Дронова. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник. Известно, что Дронов 4 года возглавлял Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Точной информации, по какой причине задержан Дронов, пока нет. Им занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, уточнил источник.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске скрутили двух бывших руководителей муниципальных учреждений. Их обвиняют в афере со светофорами на 50 миллионов рублей.
Речь идет о бывшем руководителе МКУ Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1» (ДЭУ № 1) Дмитрии Мальцеве и экс-директоре МКУ «Горсвет» Константине Анакине. Дронова также доставили в отдел. Информация по нему уточняется.