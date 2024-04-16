Испытание водой: готовы ли дамбы на российских реках к новым паводкам

Дамба в Орске не была рассчитана на столь серьезный паводок — она могла выдержать 5,5 м, а вода поднялась на 9,6 м. Однако свою роль могло сыграть и неудовлетворительное состояние объекта. Ущерб от прорыва дамбы в Орске оказался одним из самых серьезных за последние 10 лет. Случаи разрушения ГТС из-за ошибок в эксплуатации бывают, но нечасто: в сентябре 2023 года дамба в Уссурийске была прорвана из-за проблем со шлюзом-регулятором, в 2019-м дамба на реке Ия в Тулуне выстояла, но отдельные участки оказались размыты, когда вода поднялась лишь на 9 м (при проектном уровне в 12 м). По стечению обстоятельств все эти дамбы были спроектированы и построены в последние 20 лет, тогда как старые сооружения держат удар стихии: в 2022 году 90-летняя дамба в амурском Магдагачи смогла справиться с наводнением, заметно превосходящим проектные уровни.