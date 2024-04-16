Испытание водой: готовы ли дамбы на российских реках к новым паводкам

В 2024 году российская инфраструктура столкнулась сразу с несколькими серьезными вызовами. Зима оказалась холоднее обычного, и ряд регионов, например Подмосковье и Новосибирская область, пережил серьезные аварии систем теплоснабжения. Пришедшая следом весна принесла рекордные паводки — подъем воды на реках Южного Урала и Западной Сибири уже привел к подтоплению десятков тысяч домов в этих регионах. Насколько экстремальными были природные условия и есть ли возможность пройти весеннее половодье с минимальным ущербом для экономики и граждан?
Где ждать самый сильный паводок
Прошедшая зима была на удивление снежной — в Москве во время сильных снегопадов коммунальные службы не всегда могли оперативно справиться с уборкой снега и были вынуждены запрашивать помощь у инженерных служб. Снегопады и относительно холодная зима сформировали высокий снежный покров в европейской части России, в некоторых регионах запасы воды в снежном покрове на середину марта 2024-го вдвое превышали среднемноголетнюю норму.
По оценкам Гидрометцентра, наиболее высокий снежный покров сформировался на севере Центральной России (в бассейнах рек Тверской, Ивановской, Ярославской областей), в Среднем Поволжье и на востоке Татарстана. Снежный покров в Оренбургской области в бассейне реки Урал находился в «пределах нормы», но еще в середине марта Гидрометцентр ожидал, что уровень весеннего половодья на Южном Урале будет на 0,5−2,7 м выше среднемноголетних уровней.
Критично ли такое превышение? Синоптики прогнозируют, что паводок на большинстве рек бассейна Волги также окажется на 1,5−2,5 м выше исторических средних уровней. Половодье в районе Средней и Верхней Волги начнется лишь во второй половине апреля, но ситуация — при сравнимом превышении среднего уровня — будет заметно отличаться от положения на Урале.
Одно из главных отличий в том, что значительная часть стока реки Урал формируется в горных районах и скорость подъема воды во время паводка заметно выше, чем на равнине. Еще один, возможно, более важный фактор — развитость гидротехнической инфраструктуры. Во время паводка крупные ГЭС и дамбы могут задерживать поступающие потоки воды, регулируя сброс ниже по течению.
Большие плотины Волжско-Камского каскада ГЭС уже более полувека позволяют не допускать серьезных наводнений. В бассейне реки Урал дамб и защитных сооружений меньше, а их состояние, как показал пример этого года, не было идеальным.
Кто отвечает за дамбы
Сейчас в России эксплуатируется около 30 000 гидротехнических сооружений, большинство из них не регулирует речного стока, а обеспечивает работу промышленных предприятий, таких как водозаборы и комплексы жидких промышленных отходов, и электростанций. По оценке Ростехнадзора в 2018 году в России было 218 ГЭС, три гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), 115 крупных дамб и 93 плотины. За более поздние годы общие данные по стране недоступны, хотя Ростехнадзор ежегодно принимает программу профилактики рисков для гидротехнических сооружений, где приводит основные данные по состоянию ГТС. Все данные заносятся в профильный реестр, а объекты классифицируются по классу ответственности и уровню безопасности.
По состоянию на 2020 год в реестре ГТС было учтено свыше 15 500 объектов, из них более 400 с точки зрения безопасности имели проблемы, которые могли привести к аварийной ситуации. Больше всего таких объектов было в Республике Крым (48), Воронежской (45) и Московской (42) областях. При этом в Оренбургской области не было ни одного опасного ГТС и лишь один, получивший оценку «неудовлетворительно».
Почти у всех плотин, дамб и водозаборов есть собственник, который и отвечает за их надлежащую эксплуатацию. Исключения бывают: сотни ГТС в России остаются бесхозными, в основном это гидротехнические сооружения, принадлежащие обанкротившимся сельскохозяйственным и промышленным предприятиям. Но такие объекты, как правило, небольшие и их выход из строя создает риски на уровне отдельных небольших поселений, но не крупных городов или регионов. Крупные плотины принадлежат собственникам ГЭС, таким как «РусГидро» или «Евросибэнерго», а защитные дамбы в основном муниципалитетам.
Случай в Орске
Защитная дамба в Орске была введена в эксплуатацию сравнительно недавно, в 2013 году. Собственником дамбы является городская администрация, а эксплуатирующей организацией — управление ЖКХ и транспорта Орска. Обычно аварийные ситуации возникают на объектах, которые эксплуатируются долго и уже выработали свой проектный ресурс, но случай в Орске оказался особым. Дамба работает всего 12 лет, но за эти годы эксплуатирующая организация неоднократно получала от Ростехнадзора предписания об устранении нарушений, а в 2020-м регулятор выявил сразу 38 отклонений, и дамба получила неудовлетворительную оценку по уровню безопасности.
Дамба в Орске не была рассчитана на столь серьезный паводок — она могла выдержать 5,5 м, а вода поднялась на 9,6 м. Однако свою роль могло сыграть и неудовлетворительное состояние объекта. Ущерб от прорыва дамбы в Орске оказался одним из самых серьезных за последние 10 лет. Случаи разрушения ГТС из-за ошибок в эксплуатации бывают, но нечасто: в сентябре 2023 года дамба в Уссурийске была прорвана из-за проблем со шлюзом-регулятором, в 2019-м дамба на реке Ия в Тулуне выстояла, но отдельные участки оказались размыты, когда вода поднялась лишь на 9 м (при проектном уровне в 12 м). По стечению обстоятельств все эти дамбы были спроектированы и построены в последние 20 лет, тогда как старые сооружения держат удар стихии: в 2022 году 90-летняя дамба в амурском Магдагачи смогла справиться с наводнением, заметно превосходящим проектные уровни.
Что дальше?
Можно сказать, что слабое звено в системе — не ГЭС, за которыми следят, и не мелкие плотины, которые все равно не вызовут крупной аварии, а сооружения регионального и муниципального уровня, как дамба в Орске, которые не всегда качественно строятся и правильно эксплуатируются. Кроме того, класс опасности у таких дамб относительно невысок и вспоминают о них только во время паводка, в то время как крупные ГЭС постоянно находятся под надзором нескольких ведомств.
Эксперты и чиновники уже предлагают провести инвентаризацию и сплошные внеплановые проверки гидротехнических сооружений по всей стране. Как и любая проверка, эта мера не будет лишней, но вряд ли может рассматриваться как системное решение. Среди возможных мер — выделение критически важных для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов сооружений, отказ от моратория на проверки ГТС, как и других объектов коммунальной инфраструктуры, и закрепление санкций для собственников, не обеспечивающих поддержания таких сооружений в нормативном или как минимум удовлетворительном состоянии.
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