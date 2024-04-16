Хабаровский край возвращается к привычным апрельским температурам

Тепло, которое баловало нас несколько дней, напомнив о лете, оказалось обманчивым, а потому недолгим. Но оно оживило деревья, в частности, вербу. Оно и понятно, на календаре пока только середина апреля. Температуры постепенно возвращаются в свои привычные весенние нормы.
Так, в Хабаровске 17 апреля ожидается дождь, днем еще +15…+17, а ночью уже +9…+11. На юге тоже дождливо, в Вяземском дневной фон температур +15…+17, ночной +9…+11, в Бикине днем +17…+19 ночью те же +9…+11, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На остальной территории края тоже практически всюду пройдут небольшие дожди, и только в Охотске ожидается ночью сильный снег, температура −2…-4, днем мокрый снег и +1…+3 градуса. В холодном Чегдомыне днем +14…+16, ночью +2…+4 градуса, небольшой дождь, в Николаевске-на- Амуре днем +2…+4, ночью от +1до −1, небольшой дождь. В Троицком еще очень тепло, в светлое время суток +12…+14 градусов, в темное +9…+11 и тоже дождь.
В Комсомольске-на-Амуре в послеобеденное время воздух прогреется до +9…+11 градусов, на рассвете до +2…+4. В Советской Гавани такие же ночные температуры, днем +1…+3 и без осадков..
В селе имени Полины Осипенко днем +8…+10 градусов, днем от +1 до −1, дождь. В Чумикане днем +4…+6 градусов, ночью −2…-4 градуса, без осадков, в Аяне тоже без осадков, дневной фон температур 0…+2, ночной −3…-5, хоть и небольшие, но еще морозы. в Николаевске-на-Амуре днем +2…+4 градуса, ночью от +1 до −1, небольшой дождь.
В старину замечали, что в этот день начинал петь сверчок и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали символами борьбы со злом и защитниками от нечисти.
Говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето. Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль.