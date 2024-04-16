Хабаровский край возвращается к привычным апрельским температурам

Так, в Хабаровске 17 апреля ожидается дождь, днем еще +15…+17, а ночью уже +9…+11. На юге тоже дождливо, в Вяземском дневной фон температур +15…+17, ночной +9…+11, в Бикине днем +17…+19 ночью те же +9…+11, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. На остальной территории края тоже практически всюду пройдут небольшие дожди, и только в Охотске ожидается ночью сильный снег, температура −2…-4, днем мокрый снег и +1…+3 градуса. В холодном Чегдомыне днем +14…+16, ночью +2…+4 градуса, небольшой дождь, в Николаевске-на- Амуре днем +2…+4, ночью от +1до −1, небольшой дождь. В Троицком еще очень тепло, в светлое время суток +12…+14 градусов, в темное +9…+11 и тоже дождь.