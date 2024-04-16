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В Челябинской области стартовал сезон сплавов

На Южном Урале стартовал сезон сплавов. В связи с этим инспекторы национального парка «Зигальга» начали следить за тем, как проходят путешествия по реке Юрюзани, и напоминать туристам о правилах пожарной безопасности. Подробности — в нашем материале.

— И хотя прибрежная часть, где сплавщики обычно встают лагерем, иногда находится за границей национального парка, патрули тоже стараются не упускать её из виду, — рассказали сотрудники «Зигальги».

Чтобы избежать повторения прошлогоднего страшного пожара, уничтожившего свыше 1000 гектаров леса, туристам рассказывают о том, как важно, покидая временное пристанище, проверить, не поднимается ли дымок над потушенным костром. Напомним, что огонь в национальном парке «Зигальга» потушили только через шесть дней, с ним боролись более ста человек. Возобновить работу нацпарк смог лишь в конце июня.

Накануне, 15 апреля, на территории Челябинской области начал действовать пожароопасный сезон. Жителям Южного Урала запретили ходить в леса, а главное — жечь там костры и траву.

туризм и отдых