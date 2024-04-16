План развития проспекта Гагарина представили в Нижнем Новгороде

По словам разработчика программы Александра Липенкова, к 2030 году в Нижнем Новгороде планируется построить свыше 108 км новых дорог и 1 мост, реконструировать и отремонтировать свыше 175 км дорог, увеличить на 38 км протяженность выделенных полос для общественного транспорта, велодорожек — на 7,5 км. По его мнению, это позволит снизить число ДТП на 50% и на 12% увеличить долю нижегородцев, пользующихся общественным транспортом.