План развития проспекта Гагарина представили в Нижнем Новгороде

Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2019−2030 годы рассмотрели на заседании комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 15 апреля.
По словам разработчика программы Александра Липенкова, к 2030 году в Нижнем Новгороде планируется построить свыше 108 км новых дорог и 1 мост, реконструировать и отремонтировать свыше 175 км дорог, увеличить на 38 км протяженность выделенных полос для общественного транспорта, велодорожек — на 7,5 км. По его мнению, это позволит снизить число ДТП на 50% и на 12% увеличить долю нижегородцев, пользующихся общественным транспортом.
Довольно амбициозные планы заявляются относительно проспекта Гагарина. На нем планируется продлить выделенную полосу для общественного транспорта.
Как заявил первый замдиректора МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Александр Холин, в 2024 году «выделенку» устроят от переулка Аристова до улицы Луганской.
Также на проспекте Гагарина планируется построить надземный пешеходный переход в районе сельхозакадемии.
Как сообщалось ранее, все нижегородские парки могут стать «запретной зоной» для электросамокатов.