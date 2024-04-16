Стилист Николай Овечкин оскорбительно отозвался о причёсках красноярцев

«У меня короткое заявление. Вы знаете, что мой любимый город на планете — Красноярск. Это моя родина, я его люблю. Но есть культурная столица, северная столица, есть столица, например, Татарстана. А есть столица (ужасно) подстриженных челок. Так вот, это Красноярск. При этом они все в аэропорту».