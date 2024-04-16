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Стилист Николай Овечкин оскорбительно отозвался о причёсках красноярцев

Стилист Николай Овечкин нецензурно назвал Красноярск столицей ужасно подстриженных чёлок.

Источник: Freepik

Стилист Николай Овечкин нецензурно назвал Красноярск столицей ужасно подстриженных чёлок. Ролик с высказыванием опубликовал telegram-канал «Бал дебютанток».

Особенно сильно Овечкина задели стрижки людей, которых он встречал в красноярском аэропорту:

«У меня короткое заявление. Вы знаете, что мой любимый город на планете — Красноярск. Это моя родина, я его люблю. Но есть культурная столица, северная столица, есть столица, например, Татарстана. А есть столица (ужасно) подстриженных челок. Так вот, это Красноярск. При этом они все в аэропорту».

Отметим, что раньше Овечкин родился и жил в Красноярске, а потом переехал в Москву. Долгое время он работал стилистом в шоу «Модный приговор» и «“Голос”, сотрудничает с исполнителями Zivert и Anna Asti.

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