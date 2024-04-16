Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 17 апреля

Не подходит Иосиф Песнопевец и для покупок. Если вам необходимо пополнить запасы продовольствия, потери вам не грозят. А вот для крупных трат дата категорически не годится. Есть риск столкнуться с мошенниками или попросту приобрести некачественную вещь, которая долго вам не прослужит. Это касается, в частности, предметов гардероба.