Народные приметы о богатстве: чего нельзя делать 17 апреля

17 апреля верующие вспоминают Иосифа Песнописца, в народном календаре дата называется Иосиф Песнопевец. На Руси этот день связывали с рядом примет и обрядов, многие из которых касались финансов. Наши предки старались строго соблюдать запреты, известные еще их праотцам, чтобы сохранить свои доходы и привлечь денежную удачу.
Народные приметы на 17 апреля: что нельзя делать.
В старину говорили, что 17 апреля не стоит стирать белье. Якобы из-за этого можно лишиться здоровья.
Ухудшение самочувствия может грозить и тому, кто поссорится в этот день со стариками. Нельзя кричать на пожилых людей или разговаривать с ними неуважительно.
В общении с окружающими нужно проявить терпение. Не исключено, что 17 апреля у вас возникнут конфликтные ситуации с соседями или коллегами. Важно держать себя в руках, иначе ссора перерастет во вражду. Наладить отношения будет очень и очень сложно.
Не подходит Иосиф Песнопевец и для покупок. Если вам необходимо пополнить запасы продовольствия, потери вам не грозят. А вот для крупных трат дата категорически не годится. Есть риск столкнуться с мошенниками или попросту приобрести некачественную вещь, которая долго вам не прослужит. Это касается, в частности, предметов гардероба.
17 апреля не нужно выходить из дома в черной одежде. В старину считалось, что из-за этого в семье может произойти беда.
На Руси в этот день многие не причесывались, веря, что из-за этого вся жизнь пойдет наперекосяк. Стричься также не рекомендовалось.
Нежелательным для этой даты продуктом у наших предков был черный хлеб. Если он окажется на столе, домочадцам будет грозить нищета.
Народные приметы на 17 апреля: что можно делать.
Особую роль в старину 17 апреля играла ольха. Славяне верили в связь этого дерева с потусторонним миром и его особую силу. Поэтому под его ветвями было принято оставлять подарки для духов.
В более поздние времена люди использовали ольху в медицинских целях. Считалось, что больной должен сесть на пень этого дерева, если хочет скорее поправиться. Ветки же использовали в домах для их защиты от покойников и во дворах — как своеобразный барьер от нечисти.
17 апреля на Руси ходили в баню. Считалось, что хороший пар поможет улучшить самочувствие и убережет от болезней на целый год.
День хорошо подходит для домашних дел. Можно навести порядок в жилище и затеять небольшой ремонт.
Вечер лучше провести в обществе родных людей. Возможно, кому-то из них требуется ваша помощь или добрый совет.
Обязательно пообщайтесь с детьми. У вас будет возможность улучшить с ними отношения.
Хорошо, если получится побывать на улице 17 апреля. Согласно старым поверьям, свежий ветер может «выдуть» из человека болезни и подарить ему здоровье.
Если хотите улучшить материальное положение своей семьи, протрите зеркала в доме и на сутки положите напротив них крупные купюры. На Руси говорили, что так можно удвоить свой капитал.
Кроме того, привлечь денежную удачу в дом можно при помощи следующего нехитрого ритуала. Скатайте банкноту любого номинала в трубочку и обмотайте ее красной шерстяной ниткой семь раз. Завяжите семь узлов. Спрячьте эту купюру над входом в жилище и не тратьте: она станет магнитом для богатства.
Народные приметы о погоде на 17 апреля.
Согласно наблюдениям наших предков, сильный ветер 17 апреля указывает на холодное лето.
Обильные осадки в этот день сулят богатый урожай.
Туман считался в старину предвестником потепления. Заморозков в апреле не ожидается.
Солнце 17 апреля — хороший знак. Лето будет жарким, а осень — сухой. Урожай зерновых окажется щедрым.
Именинники 17 апреля.
17 апреля именины отмечают Николай, Федор, Иван, Никита и Георгий. Также поздравить нужно Вениамина.