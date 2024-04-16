Ученики челябинской школы пожаловались на камеры в туалетах

Учеников школы № 47 в Ленинском районе Челябинска возмутили видеокамеры, установленные в туалетах учебного заведения. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на самих подростков.
По словам школьников, им обещали, что аппаратуру уберут, однако сняли только одну камеру, а остальные остались.
В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что камеры в уборных установили с согласия родителей. Такое решение приняли ещё четыре года назад на общешкольном родительском собрании. В администрации заверили, что в объектив попадают входы в кабинки, но, когда двери в них закрыты, что происходит внутри, не видно.
«Видеозаписи хранятся на специальном носителе, доступ к которому имеет только заместитель директора по развитию школы и правоохранительные органы (по запросу)», — цитирует издание пресс-службу мэрии.
Напомним, похожая ситуация ранее случилась в селе Миасском. Там школьницы обнаружили телефон, который снимал на видео происходящее в женском туалете.