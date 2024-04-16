Ученики челябинской школы пожаловались на камеры в туалетах

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что камеры в уборных установили с согласия родителей. Такое решение приняли ещё четыре года назад на общешкольном родительском собрании. В администрации заверили, что в объектив попадают входы в кабинки, но, когда двери в них закрыты, что происходит внутри, не видно.