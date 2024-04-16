Рэпер Face оштрафован в Уфе за нарушение закона «Об иностранных агентах»

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе 2023 года Кировский райсуд Уфы оштрафовал рэпера на 30 тыс. руб. В июле того же года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в неисполнении требований в связи с признанием его выполняющим функции иностранного агента (ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ). Музыкант был оштрафован на 10 тыс. руб.