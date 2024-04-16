Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэпер Face оштрафован в Уфе за нарушение закона «Об иностранных агентах»

Судья Советского районного суда оштрафовала Ивана Дремина (является иностранным агентом), известного под псевдонимом Face, на 30 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента, так как размещал в СМИ материалы без указания на то, что они произведены иностранным агентом (ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе 2023 года Кировский райсуд Уфы оштрафовал рэпера на 30 тыс. руб. В июле того же года Кировский райсуд Уфы признал его виновным в неисполнении требований в связи с признанием его выполняющим функции иностранного агента (ч.1 ст. 19.34 КоАП РФ). Музыкант был оштрафован на 10 тыс. руб.

штрафы