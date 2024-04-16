Теплоход «Здоровье» отправится в рейс 25 мая по Хабаровскому краю

Благодаря этой мобильной медицинской бригаде, созданной на базе Территориального консультативно-диагностического центра в Комсомольске-на-Амуре, люди смогут получить медицинскую помощь, труднодоступную в их небольших поселениях. Это соответствует целям нацпроекта «Здравоохранение».