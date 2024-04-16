Теплоход «Здоровье» отправится в рейс 25 мая по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае сформирована медицинская бригада теплохода «Здоровье», которая будет заниматься выездной работой и диспансеризацией жителей отдаленных поселений региона, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения края.
Благодаря этой мобильной медицинской бригаде, созданной на базе Территориального консультативно-диагностического центра в Комсомольске-на-Амуре, люди смогут получить медицинскую помощь, труднодоступную в их небольших поселениях. Это соответствует целям нацпроекта «Здравоохранение».
«Ориентировочная дата отправления теплохода запланирована на 25 мая 2024 года. Передвижная поликлиника должна посетить Комсомольский, Амурский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко», — сообщила и.о. заместителя министра — начальника управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению Светлана Лапшина.