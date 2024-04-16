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Теплоход «Здоровье» отправится в рейс 25 мая по Хабаровскому краю

Теплоход «Здоровье» станет подвижной поликлиникой для отдаленных поселений Хабаровского края.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае сформирована медицинская бригада теплохода «Здоровье», которая будет заниматься выездной работой и диспансеризацией жителей отдаленных поселений региона, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения края.

Благодаря этой мобильной медицинской бригаде, созданной на базе Территориального консультативно-диагностического центра в Комсомольске-на-Амуре, люди смогут получить медицинскую помощь, труднодоступную в их небольших поселениях. Это соответствует целям нацпроекта «Здравоохранение».

«Ориентировочная дата отправления теплохода запланирована на 25 мая 2024 года. Передвижная поликлиника должна посетить Комсомольский, Амурский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко», — сообщила и.о. заместителя министра — начальника управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению Светлана Лапшина.

здоровье