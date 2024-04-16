Уже точно: стало известно, кому повысят пенсии с 1 мая

Ряду категорий россиян повысят пенсии уже с 1 мая. В список попали те, кто отпраздновал 80-летний юбилей, пожилые люди, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники до 18 лет, и пенсионеры, решившие уволиться с места работы.

Так, юбилярам доплатят 100% фиксированной части пенсии, то есть 8134 рубля 88 копеек. Фиксированную выплату удвоят и тем пожилым людям, которым присвоили первую группу инвалидности. При этом получить доплату можно будет только по одному из этих двух оснований. Деньги начисляются автоматически.

Если на попечении пенсионера находятся нетрудоспособные родственники, которые учатся очно, то начислять доплату пожилым людям будут пока их родным не исполнится 23 года.

В случае, когда у пенсионера есть один иждивенец на попечении, то доплата будет составлять треть от фиксированной суммы пенсии. При наличии двух иждивенцев, размер доплаты удвоится. А если у пенсионера на попечении трое и более лиц, то доплата составит более 100% от фиксированной выплаты. Для назначения доплаты пенсионеру стоит обратиться в Соцфонд.