Уже точно: стало известно, кому повысят пенсии с 1 мая

Ряду категорий россиян повысят пенсии уже с 1 мая. В список попали те, кто отпраздновал 80-летний юбилей, пожилые люди, на попечении которых находятся нетрудоспособные родственники до 18 лет, и пенсионеры, решившие уволиться с места работы.
Так, юбилярам доплатят 100% фиксированной части пенсии, то есть 8134 рубля 88 копеек. Фиксированную выплату удвоят и тем пожилым людям, которым присвоили первую группу инвалидности. При этом получить доплату можно будет только по одному из этих двух оснований. Деньги начисляются автоматически.
Если на попечении пенсионера находятся нетрудоспособные родственники, которые учатся очно, то начислять доплату пожилым людям будут пока их родным не исполнится 23 года.
Если пенсионер решит уйти на заслуженный отдых, он также получит право на индексацию пенсии. Размер повышения учитывает все пропущенные индексации. Перерасчет произведут с 1-го числа следующего месяца после увольнения. Обращаться в СФР не нужно, однако стоит учесть, что выплаты могут задержать. При этом деньги за этот период вам перечислят в полном объеме.
Добавим, что в мае ежемесячная надбавка к пенсии будет пересчитана и другим категориям граждан. Речь идет о членах летных экипажей самолетов гражданской авиации и работниках угольной промышленности. Выплаты назначаются из-за вредных, опасных, напряженных и тяжелых условий труда. Для каждого человека доплата рассчитывается индивидуально, исходя из среднемесячного заработка и стажа работы, уточнили в ПФР.