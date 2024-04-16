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Главные новости 16 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности в Черном море
Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, однако Киев отказался от него.

Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии
Президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.

Посол предупредил о сложностях для российских туристов в Турции
Ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной.

Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае
Козупица заявил, что его сын живет в Саудовской Аравии из-за работы.

В трех селах Тюменской области началась эвакуация из-за паводка
Власти напомнили, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об опасности во время подворовых обходов.