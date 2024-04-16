Главные новости 16 апреля

Reuters: Украина сорвала сделку по безопасности в Черном море

Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, однако Киев отказался от него.



Рогов назвал лицемерием предложение Макрона о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет надежду на олимпийское перемирие на время Игр в Париже и ожидает помощи в этом вопросе от председателя КНР Си Цзиньпина.



Посол предупредил о сложностях для российских туристов в Турции

Ситуация с платежными переводами из России в Турцию остается напряженной.



Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Козупица заявил, что его сын живет в Саудовской Аравии из-за работы.



В трех селах Тюменской области началась эвакуация из-за паводка

Власти напомнили, что жильцов домов, которые могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об опасности во время подворовых обходов.