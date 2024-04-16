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Дальневосточного леопарда-акробата нашли в Приморье

В Приморье дальневосточный леопард Leo 231M продемонстрировал свою ловкость.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» называют своего подопечного Leo 231M «настоящим акробатом». Он охотно демонстрирует ловкость и изящество, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Молодой самец дальневосточного леопарда впервые отметился в 2021 году. Тогда он грациозно прошёл мимо фотоловушек, пытаясь не привлекать к себе внимание. Однако уже в последующие годы он начал удивлять специалистов акробатическими способностями: перепрыгивал через упавшие деревья, катался по земле. И все это — прямо перед камерами.

Сотрудники отметили, что такое хвастовство не характерно для пятнистых хищников. Помимо «трюков» Leo 231M виртуозно позирует в самых красивых местах своей территории. Также на некоторых фотографиях видно, что большой кот «устраивал» водные процедуры и немного промок. Возможно, он частенько бывает у водоемов, да и за годы жизни в нацпарке привык к ежедневному наблюдению, вот и не стесняется.

Работники добавили, что место Хранителя для этого самца еще свободно.

Ранее «КП» писала о «свидании» пятнистых леопардов в темное время суток.

флора и фауна