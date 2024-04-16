Дальневосточного леопарда-акробата нашли в Приморье

Сотрудники отметили, что такое хвастовство не характерно для пятнистых хищников. Помимо «трюков» Leo 231M виртуозно позирует в самых красивых местах своей территории. Также на некоторых фотографиях видно, что большой кот «устраивал» водные процедуры и немного промок. Возможно, он частенько бывает у водоемов, да и за годы жизни в нацпарке привык к ежедневному наблюдению, вот и не стесняется.