Дальневосточного леопарда-акробата нашли в Приморье

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» называют своего подопечного Leo 231M «настоящим акробатом». Он охотно демонстрирует ловкость и изящество, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Молодой самец дальневосточного леопарда впервые отметился в 2021 году. Тогда он грациозно прошёл мимо фотоловушек, пытаясь не привлекать к себе внимание. Однако уже в последующие годы он начал удивлять специалистов акробатическими способностями: перепрыгивал через упавшие деревья, катался по земле. И все это — прямо перед камерами.
Сотрудники отметили, что такое хвастовство не характерно для пятнистых хищников. Помимо «трюков» Leo 231M виртуозно позирует в самых красивых местах своей территории. Также на некоторых фотографиях видно, что большой кот «устраивал» водные процедуры и немного промок. Возможно, он частенько бывает у водоемов, да и за годы жизни в нацпарке привык к ежедневному наблюдению, вот и не стесняется.
Работники добавили, что место Хранителя для этого самца еще свободно.
Ранее «КП» писала о «свидании» пятнистых леопардов в темное время суток.