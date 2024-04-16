Сквер у Зачатьевской башни в Нижнем Новгороде благоустроят за 27,8 млн рублей

Сквер, который расположен у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 27,8 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.
Как отмечается, сейчас проводится конкурс на выбор подрядчика. Компании могут подать заявки до 6 мая, а победителя определят 13 мая. Работы проведут на озелененной территории между домами № 1А и 1Б на Нижневолжской набережной. Подрядчик должен посадить деревья, выполнить демонтажные работы, обустроить дорожное покрытие и установить малые архитектурные формы.
Работы должны завершиться до 30 августа. Гарантия составит 5 лет.
Напомним, ранее стало известно, что в Нижегородской области благоустроят 85 территорий в 2024 году.