Сквер у Зачатьевской башни в Нижнем Новгороде благоустроят за 27,8 млн рублей

Как отмечается, сейчас проводится конкурс на выбор подрядчика. Компании могут подать заявки до 6 мая, а победителя определят 13 мая. Работы проведут на озелененной территории между домами № 1А и 1Б на Нижневолжской набережной. Подрядчик должен посадить деревья, выполнить демонтажные работы, обустроить дорожное покрытие и установить малые архитектурные формы.