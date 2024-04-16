Молодые ученые Башкирии могут получить гранты в 1 миллион рублей

По условиям конкурса, в проекте должен быть научный руководитель: сотрудник университета или научной организации со степенью не ниже кандидата наук. Ему выделяется 200 тыс. рублей из суммы гранта.
Как сообщили «Башинформу» в Центре содействия инновациям в РБ, грантовые проекты отбирают по 11 направлениям:
— микроэлектроника;
— СВЧ-электроника;
— фотоника и оптоэлектроника;
— силовая электроника;
— пассивная электроника и электротехника;
— материалы и технологии для производства изделий электроники;
— средства автоматизированного проектирования и специализированное программное обеспечение;
— технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники, в том числе компоненты для такого оборудования;
— электронная компонентная база на новых физических принципах;
— комплектующие для оборудования по производству электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры;
— электронные модули и радиоэлектронная аппаратура.
Прием заявок открыт до 3 июня 2024 года. Более подробную информацию можно узнать на сайте организатора конкурса.