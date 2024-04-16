Молодые ученые Башкирии могут получить гранты в 1 миллион рублей

— микроэлектроника;

— СВЧ-электроника;

— фотоника и оптоэлектроника;

— силовая электроника;

— пассивная электроника и электротехника;

— материалы и технологии для производства изделий электроники;

— средства автоматизированного проектирования и специализированное программное обеспечение;

— технологическое оборудование для производства изделий микроэлектроники, в том числе компоненты для такого оборудования;

— электронная компонентная база на новых физических принципах;

— комплектующие для оборудования по производству электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры;

— электронные модули и радиоэлектронная аппаратура.