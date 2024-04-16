В Хабаровском крае внедрят новый подход в обращении с бездомными животными

В рамках нового законопроекта предусмотрен запрет на выпуск на прежние места обитания не только животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, но и всех собак высотой в холке более 35 сантиметров. Именно такие особи представляют реальную опасность для человека — могут завалить человека, причинить ему вред. Будет дано определение животному, проявляющему немотивированную агрессивность. Такими будут считаться животные, причинившие вред здоровью или жизни человека, либо создающие такую угрозу, в том числе стаи собак от трех и более особей.