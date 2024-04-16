В Хабаровском крае внедрят новый подход в обращении с бездомными животными

Во время заседания в краевой Закдуме начальник управления ветеринарии правительства региона Наталья Пылина отметила, что законодательно предусмотрена возможность устанавливать порядок обращения с бездомными животными на местах.
За последние четыре года на полномочия по отлову, стерилизации и вакцинации бездомных животных потрачено более 200 миллионов рублей, выпущено обратно около 16 тысяч животных. Однако сегодня отсутствует понятие «немотивированная агрессия», соответственно нет возможности объективно оценить состояние животного. Отмечается рост случаев, когда собаки нападают на людей. Чаще всего это происходит в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровском районе.
В рамках нового законопроекта предусмотрен запрет на выпуск на прежние места обитания не только животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, но и всех собак высотой в холке более 35 сантиметров. Именно такие особи представляют реальную опасность для человека — могут завалить человека, причинить ему вред. Будет дано определение животному, проявляющему немотивированную агрессивность. Такими будут считаться животные, причинившие вред здоровью или жизни человека, либо создающие такую угрозу, в том числе стаи собак от трех и более особей.