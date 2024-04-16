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В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной промывке объектов уличной системы освещения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения: светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки», — отметил Петр Бирюков.

Всего промоют 154 тысячи опор наружного освещения, 224 тысячи светильников, 53 тысячи цоколей и 138 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 41 тысячи цоколей, 31 тысячи кронштейнов и 27 тысяч опор наружного освещения.

Cейчас работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центре столицы, а также на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде.

Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В общей сложности в Москве насчитывается более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.

ЖКХ