В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения

«В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения: светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки», — отметил Петр Бирюков.
Всего промоют 154 тысячи опор наружного освещения, 224 тысячи светильников, 53 тысячи цоколей и 138 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 41 тысячи цоколей, 31 тысячи кронштейнов и 27 тысяч опор наружного освещения.
Cейчас работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центре столицы, а также на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде.
Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В общей сложности в Москве насчитывается более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.