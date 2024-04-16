В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения

Специалисты АО «Объединенная энергетическая компания» уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. В общей сложности в Москве насчитывается более одного миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.