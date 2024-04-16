Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина-водитель едва не сбила ребенка на «зебре» в Тулуне

Ситуация чудом не обернулась трагедией (ВИДЕО).

Источник: РИА "Новости"

В Тулуне несколько дней назад водитель едва не сбил на пешеходном переходе мальчика. Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции нашли публикацию, которая запечатлела инцидент. Правонарушителем оказалась 43-летняя женщина. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Полицейские установили личность водителя. У женщины изъяли запись видеорегистратора, который зафиксировал ситуацию. На кадрах видно, что ребенок выбежал на пешеходный переход, и в этот момент его едва не сбила женщина-водитель. Трагедии не произошло по счастливой случайности.

Со всеми участниками инцидента правоохранители провели профилактическую беседу. Полицейские призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.

ГИБДД