Женщина-водитель едва не сбила ребенка на «зебре» в Тулуне

В Тулуне несколько дней назад водитель едва не сбил на пешеходном переходе мальчика. Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции нашли публикацию, которая запечатлела инцидент. Правонарушителем оказалась 43-летняя женщина. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Полицейские установили личность водителя. У женщины изъяли запись видеорегистратора, который зафиксировал ситуацию. На кадрах видно, что ребенок выбежал на пешеходный переход, и в этот момент его едва не сбила женщина-водитель. Трагедии не произошло по счастливой случайности.
Со всеми участниками инцидента правоохранители провели профилактическую беседу. Полицейские призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов.