Женщина-водитель едва не сбила ребенка на «зебре» в Тулуне

В Тулуне несколько дней назад водитель едва не сбил на пешеходном переходе мальчика. Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции нашли публикацию, которая запечатлела инцидент. Правонарушителем оказалась 43-летняя женщина. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.