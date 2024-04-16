Зоны отдыха и озеленение появятся в районе фуникулёра во Владивостоке

Во Владивостоке в районе нижней площадки фуникулера благоустроят территорию. Там появятся зоны отдыха, озеленение и новая лестница, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Проект преображения территории от улицы Всеволода Сибирцева, 16 до улицы Пушкинской, 29 был утверждён на заседании совета по вопросам архитектуры и дизайна городской среды.
Планируется, что вдоль лестницы создадут зоны отдыха из деревянного настила, с садом камней, можжевельником даурским, злаковыми растениями, а также горными и густоцветковыми соснами. Кроме того, там установят освещение, ограждение и смонтируют подпорные стены из габионов.
Отмечается, что благоустройство проведет ООО «Владстройзаказчик». Работы успеют выполнить в этом году.
Напомним, во Владивостоке приступили к благоустройству нового общественного пространства рядом с центральной площадью.