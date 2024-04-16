Зоны отдыха и озеленение появятся в районе фуникулёра во Владивостоке

Планируется, что вдоль лестницы создадут зоны отдыха из деревянного настила, с садом камней, можжевельником даурским, злаковыми растениями, а также горными и густоцветковыми соснами. Кроме того, там установят освещение, ограждение и смонтируют подпорные стены из габионов.