Фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет во Владивостоке 27−28 апреля

— Фестиваль создавался прежде всего как центр притяжения для творцов — молодых, активных и перспективных. И естественно, что мы смотрим на наши соседние регионы, где также есть определенные сообщества и отдельные творческие личности. Владивосток же — это, во-первых, Молодежная столица России, а во-вторых, здесь есть и своя фестивальная история, и очень богатая. Поэтому мы очень рады, что владивостокое гастро-барное пространство «Кооператив» пригласило «Анимур» в столицу ДФО, и постараемся оправдать все ожидания! — комментирует предстоящее событие Александра Дубовская.