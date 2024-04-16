Фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет во Владивостоке 27−28 апреля

Фестиваль анимационного кино «Анимур» (12+) пройдет во Владивостоке
По словам организаторов мероприятия, в его программе — показы анимационных (и не только) кинокартин российского и зарубежного производства, лекции художников, аниматоров, режиссеров, дизайнеров, мастер-классы для детей, маркет с товарами от местных мастеров и партнеров фестиваля и многое другое.
— Фестиваль создавался прежде всего как центр притяжения для творцов — молодых, активных и перспективных. И естественно, что мы смотрим на наши соседние регионы, где также есть определенные сообщества и отдельные творческие личности. Владивосток же — это, во-первых, Молодежная столица России, а во-вторых, здесь есть и своя фестивальная история, и очень богатая. Поэтому мы очень рады, что владивостокое гастро-барное пространство «Кооператив» пригласило «Анимур» в столицу ДФО, и постараемся оправдать все ожидания! — комментирует предстоящее событие Александра Дубовская.
Участниками, организаторами и партнерами фестиваля во Владивостоке станут гастро-барные пространства «Кооператив», официальное представительство молодежной столицы России «Молодой Владивосток», гик-магазины Wacko Shop и «Убежище 14», Дальневосточный фестиваль косплея Animate it! (12+), Владивостокский государственный университет (ВВГУ), арт-маркет и объединение художников Приморского края «Аллея Артеров», хабаровская студия анимации «Мечталет», городской киноклуб «Ориент», Хобби Геймс — российская сеть магазинов настольных игр «Хобби Геймс», организаторы тематических квизов и лекций «Манга клуб», телеканал 2Х2 (16+), телеканал СТС (16+), школа японского языка «Хикари», сетевой магазин для художников «Арт микс».