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Прямые авиарейсы в Баку запустили из аэропорта Нижнего Новгорода

Полеты будут осуществляться один раз в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Баку начала выполнять компания «ИрАэро». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Как отмечается, полеты запланированы на время весенне-летнего расписания один раз в неделю по четвергам. Авиарейсы будут осуществляться судах Sukhoi Superjet 100. Из Нижнего Новгорода полет запланирован на 01:00, а прилет в Баку в 05:00. Из Азербайджана вылет запланирован в среду в 21:00, а прибытие в столицу Приволжья в 23:00. Время указано местное для каждого аэропорта.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородский аэропорт перешел на летнее расписание с 31 марта. Перевозки в этот период будет осуществлять 16 авиакомпаний.