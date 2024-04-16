Прямые авиарейсы в Баку запустили из аэропорта Нижнего Новгорода

Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Баку начала выполнять компания «ИрАэро». Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.
Как отмечается, полеты запланированы на время весенне-летнего расписания один раз в неделю по четвергам. Авиарейсы будут осуществляться судах Sukhoi Superjet 100. Из Нижнего Новгорода полет запланирован на 01:00, а прилет в Баку в 05:00. Из Азербайджана вылет запланирован в среду в 21:00, а прибытие в столицу Приволжья в 23:00. Время указано местное для каждого аэропорта.
Напомним, ранее стало известно, что нижегородский аэропорт перешел на летнее расписание с 31 марта. Перевозки в этот период будет осуществлять 16 авиакомпаний.