Прямые авиарейсы в Баку запустили из аэропорта Нижнего Новгорода

Как отмечается, полеты запланированы на время весенне-летнего расписания один раз в неделю по четвергам. Авиарейсы будут осуществляться судах Sukhoi Superjet 100. Из Нижнего Новгорода полет запланирован на 01:00, а прилет в Баку в 05:00. Из Азербайджана вылет запланирован в среду в 21:00, а прибытие в столицу Приволжья в 23:00. Время указано местное для каждого аэропорта.