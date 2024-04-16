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Рейс из Москвы до Екатеринбурга внезапно отменили

Во Внуково отменили рейс до Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Внуково был отменен рейс из Москвы в Екатеринбург. Его должна была осуществить авиакомпания «Меридиан» 16 апреля. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Лайнер должен был отправиться из Внуково 15 апреля в 21:00. Прибытие в Кольцово было назначено на 15 апреля в 1:20. Информация об отмене рейса появилась на электронном экране Кольцово.

На данный момент неизвестно, почему именно рейс был отменен.

Напомним, что 11 апреля, в Кольцово на 11 часов задержали самолет до Душанбе. Самолет рейса U6−2753 должен был вылететь 10 апреля в 23:25. Однако вылет перенесли на 11 апреля в 09:10.

В авиакомпании сообщили, что рейс был перенесен заблаговременно. А пассажиры были предупреждены о переносе влета.