Рейс из Москвы до Екатеринбурга внезапно отменили

В аэропорту Внуково был отменен рейс из Москвы в Екатеринбург. Его должна была осуществить авиакомпания «Меридиан» 16 апреля. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.
Лайнер должен был отправиться из Внуково 15 апреля в 21:00. Прибытие в Кольцово было назначено на 15 апреля в 1:20. Информация об отмене рейса появилась на электронном экране Кольцово.
На данный момент неизвестно, почему именно рейс был отменен.
Напомним, что 11 апреля, в Кольцово на 11 часов задержали самолет до Душанбе. Самолет рейса U6−2753 должен был вылететь 10 апреля в 23:25. Однако вылет перенесли на 11 апреля в 09:10.
В авиакомпании сообщили, что рейс был перенесен заблаговременно. А пассажиры были предупреждены о переносе влета.