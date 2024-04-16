Раскритиковал Пугачеву и отрекся от шоу-бизнеса: куда пропал бард Новиков после ухода из «Трех аккордов»

Известный уральский бард Александр Новиков больше года назад пропал с телеэкранов. В феврале 2023 года автор исполнитель хитов «Шансоньетка» и «Вези меня, извозчик» внезапно объявил об уходе из шоу «Три аккорда», в котором почти десять лет участвовал в качестве члена жюри. Шансонье так же отказался от праздничных концертов и съемок в других развлекательных передачах. «КП-Екатеринбург» разузнала, что стало с Александром Новиковым после решения отречься от шоу-бизнеса.
ПРИЧИНА УХОДА ИЗ «ТРЕХ АККОРДОВ».
В известной музыкальной телепередаче «Три аккорда» Александр Новиков снимался с 2014 года. Однако в феврале 2023 года шансонье решил прекратить участие в шоу пока не закончится СВО.
— Сейчас для этого совсем неподходящее время. Идет специальная военная операция. Я не вижу никаких поводов для веселья, — выразил свое мнение музыкант.
По той же причине он перестал сниматься и в других передачах и участвовать в праздничных концертах. При этом 70-летний шансонье продолжает гастролировать с сольными концертами.
— Зритель должен знать мою позицию не только из интервью, а и из живого общения, — говорит Александр Новиков.
КРИТИКА СБЕЖАВШИХ ЗВЕЗД.
В поддержку СВО известный бард открыто выступает с первых дней ее начала. Он также не стесняется выражать отношение к сбежавшим из России артистам. Наибольший резонанс вызвали слова Новикова о сбежавших Чулпан Хаматовой и Андрее Макаревиче*, которых бард назвал предателями и аферистами.
А в ноябре 2023 года в разговоре с «КП-Екатеринбург» Новиков раскритиковал Аллу Пугачеву и заявил, что никакие достижения в музыке не перекроют то, что Примадонна уехала из страны.
— Давайте не будем смешивать творческие заслуги с отношением к нашей стране. Для меня человек, какие бы творческие заслуги у него ни были, поливающий, предавший страну, просто предатель. Она ничто для меня и уже не существует! — высказался Александр Новиков об Алле Пугачевой.
ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.
В последние годы Александр Новиков продолжает активно развивать Уральский театр эстрады, художественным руководителем которого является с 2010 года.
17 ноября 2023 года на церемонии в честь 300-летия Екатеринбурга уральскому барду присвоили звание «Почетный гражданин города». Во время вручения памятного значка Александр Новиков признался, что он написал с десяток песен о Екатеринбурге, которые слушают и поют по всему миру.
— Видит Бог, прожив 55 лет в этом городе, я служил этому городу абсолютно честно, искренне, не за грамоты, не за медали и не за какие-то особые знаки отличия, — делился автор песен «Город древний» и «Екатеринблюз».
В канун Нового года шансонье в 12-й раз устроил Новогодний Благотворительный Бал Александра Новикова. На нем свои таланты смогли показать более 600 особых детей со всей Свердловской области. Это дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и социальных центров, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для участия в празднике ребята проходили участие в конкурсе талантов.
— Благотворительность — это в первую очередь душевный порыв. Важно внимание, соучастие в судьбе этих детей, чтобы ребенок не чувствовал себя брошенным, обделенным, отличающимся от других детей.
Сейчас шансонье также продолжает выпускать новые песни, ведет свои соцсети и выступает с сольными концертами.
Напомним, 31 октября 2024 году уральскому барду исполнилось 70 лет. Певец и музыкант с юности отличался хулиганистым характером и сумел поднять жанр шансона на новый уровень. Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что помогло Александру Новикову прославиться, за что шансонье провел пять лет в тюрьме и как создал свой бренд.
* признан в России иноагентом.