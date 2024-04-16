Раскритиковал Пугачеву и отрекся от шоу-бизнеса: куда пропал бард Новиков после ухода из «Трех аккордов»

Известный уральский бард Александр Новиков больше года назад пропал с телеэкранов. В феврале 2023 года автор исполнитель хитов «Шансоньетка» и «Вези меня, извозчик» внезапно объявил об уходе из шоу «Три аккорда», в котором почти десять лет участвовал в качестве члена жюри. Шансонье так же отказался от праздничных концертов и съемок в других развлекательных передачах. «КП-Екатеринбург» разузнала, что стало с Александром Новиковым после решения отречься от шоу-бизнеса.