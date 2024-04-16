Зоозащитники из Кузбасса подозревают предпринимателя в убийстве медвежат

Как сообщают кузбасские зооволонтёры, на прошлой неделе они обнаружили на свалке в Промышленновском округе трупы двух медвежат. Раньше два медвежонка содержал местный предприниматель Алексей Токарь, и зоозащитники считают, что он может быть причастен к случившемуся.
«С этим охотником уже был инцидент в 2022 году, когда на своей странице одной из соцсетей он выставил видео контактной притравки собак на медвежонка, сидящего на цепи и не понимающего, что происходит. Куда делся тот медвежонок? Откуда он взялся у данного гражданина? И на каком основании он решил, что для него закон не писан?» —возмущаются волонтёры.
Два последних медведя, по словам местных, содержались в ненадлежащих условиях. Правоохранительные и надзорные органы, как заявляют волонтёры, не увидели состава преступления, а местные власти пообещали разобраться. Однако пока непонятно, откуда трупы животных. Сейчас эксперты из Новосибирска исследуют причину смерти медведей.