Зоозащитники из Кузбасса подозревают предпринимателя в убийстве медвежат

«С этим охотником уже был инцидент в 2022 году, когда на своей странице одной из соцсетей он выставил видео контактной притравки собак на медвежонка, сидящего на цепи и не понимающего, что происходит. Куда делся тот медвежонок? Откуда он взялся у данного гражданина? И на каком основании он решил, что для него закон не писан?» —возмущаются волонтёры.