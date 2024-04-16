Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мордой натыкать» — в Новосибирске соседи ополчились на хозяина кота

В одном из дворов Октябрьского района Новосибирска местный житель регулярно выводит во двор кота на шлейке. Животное справляет естественные надобности в детской песочнице.

Ролик, на котором видно, как молодой человек с пушистиком на поводке подходит к песочнице, кот запрыгивает туда и гадит, выложен в группе АСТ-54 ВКонтакте.

— Кот сделал свои дела, а хозяин просто ножкой прикопал, — пишет автор поста.

Буквально за несколько часов ролик набрал 452 простора и 162 комментария. Большинство комментаторов выразили гнев по поводу поведения хозяина кота.

— Мордой натыкать его (не кота естественно), — написал некто Alex.

Многие пользователи высказались в том духе, что владельца животного нужно физически наказать. Однако более сдержанные обитатели Сети возразили, что это может быть расценено как побои — уголовно наказуемое деяние.

— Выяснить, где живет и со всем материалом к участковому. Потом штраф. Но лучше собрать —и ему под дверь. Доходчивее, —написала пользователь Мария.

Некоторые выразили свое «фи» автору ролика за то, что он, вместо того, чтобы сделать замечание парню, «тихой сапой» снял и выложил в соцсети.

— Так почему замечание не делаете?

— А потому что за замечание можно в нос получить, а за снятый ролик нет. Вот все и гадят, — посетовал еще один комментатор.

Екатерина СОСНИНА.