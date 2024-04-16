«Мордой натыкать» — в Новосибирске соседи ополчились на хозяина кота

Ролик, на котором видно, как молодой человек с пушистиком на поводке подходит к песочнице, кот запрыгивает туда и гадит, выложен в группе АСТ-54 ВКонтакте.
— Кот сделал свои дела, а хозяин просто ножкой прикопал, — пишет автор поста.
Буквально за несколько часов ролик набрал 452 простора и 162 комментария. Большинство комментаторов выразили гнев по поводу поведения хозяина кота.
— Мордой натыкать его (не кота естественно), — написал некто Alex.
— Выяснить, где живет и со всем материалом к участковому. Потом штраф. Но лучше собрать —и ему под дверь. Доходчивее, —написала пользователь Мария.
Некоторые выразили свое «фи» автору ролика за то, что он, вместо того, чтобы сделать замечание парню, «тихой сапой» снял и выложил в соцсети.
— Так почему замечание не делаете?
— А потому что за замечание можно в нос получить, а за снятый ролик нет. Вот все и гадят, — посетовал еще один комментатор.
Екатерина СОСНИНА.