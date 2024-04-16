Красноярские ученые воссоздали историю заселения окрестностей озера Шира благодаря фекалиям

Результаты исследования опубликованы в журнале Contemporary Problems of Ecology.
Как пояснили исследователи, озеро Шира «хранит на своем дне целую историческую летопись». В нарастающих ежегодно донных осадках хранятся органические вещества-индикаторы. Одно из них — копростанол. Это специфическое органическое соединение, образующееся в кишечном тракте из холестерина. Вещество сохраняется в донных отложениях водоемов в течение тысячелетий, поэтому может служить индикатором миграций древних народов.
Ученые Красноярского научного центра СО РАН и СФУ проанализировали данные в донных отложениях за последнее тысячелетие. Это позволило им выделить три крупнейших этапа заселения:
«Исследование озёрных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений является одним из новейших направлений в палеолимнологии. Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири. Мы обнаружили, что увеличение доли этих веществ в самой нижней части озерного керна, соответствует времени существования государства енисейских кыргызов, достигшего наибольшего расцвета в 9−11 веках нашей эры. Вероятно, в этот период численность населения могла быть выше, чем в последующие века, когда на данной территории наблюдался упадок после монгольского нашествия в начале 13 века», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук.
По словам ученых, полученные результаты могут быть полезны для выявления исторической динамики колонизации территории и мониторинга эффективности работы очистных сооружений.