Красноярские ученые воссоздали историю заселения окрестностей озера Шира благодаря фекалиям

«Исследование озёрных отложений на предмет присутствия остатков фекальных соединений является одним из новейших направлений в палеолимнологии. Наша работа является первым таким исследованием на территории Сибири. Мы обнаружили, что увеличение доли этих веществ в самой нижней части озерного керна, соответствует времени существования государства енисейских кыргызов, достигшего наибольшего расцвета в 9−11 веках нашей эры. Вероятно, в этот период численность населения могла быть выше, чем в последующие века, когда на данной территории наблюдался упадок после монгольского нашествия в начале 13 века», — рассказал Денис Рогозин, доктор биологических наук.