Омичам запретили жарить шашлыки на дачах даже в закрытых мангалах

В МЧС по Омской области сообщили о рейдах в дачных посёлках, которые проводят сотрудники для предупреждения нарушений требований пожарной безопасности. Проверки проводят также с помощью беспилотников.
В Омской области с 15 апреля введён особый противопожарный режим. Омичам запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать мусор, а также выжигать сухую траву и листву. В МЧС отмечают, что запрет действует и на приготовление пищи на мангалах, даже закрытого вида.
Во время особого режима такая мера административного воздействия, как предупреждение, не действует. Поэтому садоводов будут сразу штрафовать. Например, штраф за сухостой на участке составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Дачникам советуют очистить участок от сухой растительности и мусора, сложить всё в мешки и вывезти, либо организовать компостную яму.
«Мы объясняем, необходимо соблюдать все правила, чтобы не остаться без крыши над головой. Предупреждаем всех, при сильном ветре огонь может перекинуться на соседние дома, а в сухую и жаркую погоду достаточно маленькой искры для большого пожара. Любое использование открытого огня, в том числе и костер на собственном участке, и огонь в бочке, пусть и прикрытой, будут расцениваться как административное правонарушение».