Омичам запретили жарить шашлыки на дачах даже в закрытых мангалах

«Мы объясняем, необходимо соблюдать все правила, чтобы не остаться без крыши над головой. Предупреждаем всех, при сильном ветре огонь может перекинуться на соседние дома, а в сухую и жаркую погоду достаточно маленькой искры для большого пожара. Любое использование открытого огня, в том числе и костер на собственном участке, и огонь в бочке, пусть и прикрытой, будут расцениваться как административное правонарушение».