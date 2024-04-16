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Нижегородский режиссер Жора Крыжовников получил награду за сериал «Слово пацана»

Жюри V Национальной премии в области веб-контента признало нижегородца лучшим режиссером сериала.

Режиссер из Сарова Нижегородской области Жора Крыжовников получил награду за сериал «Слово пацана», сообщается в соцсетях нацпремии в области веб-контента.

Жюри V Национальной премии в области веб-контента признало нижегородца лучшим режиссером сериала за проект «Слово пацана: Кровь на асфальте» (18+).

Кроме того, сам, а криминальная драма получила награду премии как лучший интернет-сериал с хронометражом эпизода более 24 минут. Иван Янковский, исполнивший в нем роль Адидаса, стал лучшим актером интернет-сериала.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, кто должен был сыграть главного героя в «Слове пацана» вместо Ивана Янковского.

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