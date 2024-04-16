В Ростове часть города на сутки останется без воды

С 08:00 17 апреля до 08:00 18 апреля терпеть неудобства придется жителям по следующим адресам:
пр. 40-летия Победы, 79 (75/5) с дробями — пр. 40-летия Победы, 340,
пос. Кирпичный,
СТ «Восток»,
СТ «Инициативная»,
СТ «Алмаз»,
Аксайское ПМК,
детсад № 315: пр. 40-летия Победы, 87/2,
школа № 106: пр. 40-летия Победы, 87/4,
детсад № 295: пр. 40-летия Победы, 316/1,
детсад № 291: пр. 40-летия Победы, 308/2,
«Метро»: пр. 40-летия Победы, 340,
ВНС «СПТУ»: пр. 40-летия Победы, 95/5.
Кроме этого, снизят давление в границах пер. Цусимского, пр. 40-летия Победы, 320.
«Причина — переподключение вновь построенной водопроводной линии по улице Берберовской», — сообщает источник.
С 09:00 17 апреля до 09:00 18 апреля отключат воду на ул. Мадояна, ул. Приамурской, ул. Лесной, ул. Еременко.
«Причина — переподключение вновь построенного водопровода в створе улиц Ленточной и Павлова», — рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».