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В Ростове часть города на сутки останется без воды

Ростовская область, 16 апреля 2024. DON24.RU. В Ростове с 17 по 18 апреля в связи с ремонтными работами часть жителей города останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

Источник: Don24.ru

С 08:00 17 апреля до 08:00 18 апреля терпеть неудобства придется жителям по следующим адресам:

пр. 40-летия Победы, 79 (75/5) с дробями — пр. 40-летия Победы, 340,

пос. Кирпичный,

СТ «Восток»,

СТ «Инициативная»,

СТ «Алмаз»,

Аксайское ПМК,

детсад № 315: пр. 40-летия Победы, 87/2,

школа № 106: пр. 40-летия Победы, 87/4,

детсад № 295: пр. 40-летия Победы, 316/1,

детсад № 291: пр. 40-летия Победы, 308/2,

«Метро»: пр. 40-летия Победы, 340,

ВНС «СПТУ»: пр. 40-летия Победы, 95/5.

Кроме этого, снизят давление в границах пер. Цусимского, пр. 40-летия Победы, 320.

«Причина — переподключение вновь построенной водопроводной линии по улице Берберовской», — сообщает источник.

С 09:00 17 апреля до 09:00 18 апреля отключат воду на ул. Мадояна, ул. Приамурской, ул. Лесной, ул. Еременко.

«Причина — переподключение вновь построенного водопровода в створе улиц Ленточной и Павлова», — рассказали в пресс-службе АО «Ростовводоканал».

ЖКХ