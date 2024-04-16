Шторм «Рената», сеющий хаос по всей Европе, стремительно несется в Молдову: Нас ждут похолодание, проливные дожди и сильный ветер

Ожидается, что шторм принесет изменения температуры и в Молдову, где к концу этой недели ожидается резкое понижение температуры. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до 5 градусов по Цельсию, а средняя дневная температура составит 13 градусов.