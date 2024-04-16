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Шторм «Рената», сеющий хаос по всей Европе, стремительно несется в Молдову: Нас ждут похолодание, проливные дожди и сильный ветер

Ночью температура опустится до 5 градусов по Цельсию, а средняя дневная температура составит 13 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 72% 760 мм рт. ст. +16°

Шторм «Рената», уже посеявший хаос в нескольких европейских странах, движется в сторону Румынии и Молдовы, неся с собой холодный воздушный поток, который вызовет резкое понижение температуры, проливные дожди и сильный ветер, сообщают синоптики — передает noi.md.

По предварительным оценкам, перепады температуры могут достигнуть 20 градусов по Цельсию.

Ожидается, что шторм принесет изменения температуры и в Молдову, где к концу этой недели ожидается резкое понижение температуры. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до 5 градусов по Цельсию, а средняя дневная температура составит 13 градусов.

Источник: noi.md.