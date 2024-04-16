Шторм «Рената», сеющий хаос по всей Европе, стремительно несется в Молдову: Нас ждут похолодание, проливные дожди и сильный ветер

Шторм «Рената», уже посеявший хаос в нескольких европейских странах, движется в сторону Румынии и Молдовы, неся с собой холодный воздушный поток, который вызовет резкое понижение температуры, проливные дожди и сильный ветер, сообщают синоптики — передает noi.md.
По предварительным оценкам, перепады температуры могут достигнуть 20 градусов по Цельсию.
Ожидается, что шторм принесет изменения температуры и в Молдову, где к концу этой недели ожидается резкое понижение температуры. По данным Государственной гидрометеорологической службы, ночью температура опустится до 5 градусов по Цельсию, а средняя дневная температура составит 13 градусов.
Источник: noi.md.