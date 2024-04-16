«Нельзя назвать продуктом»: 8 из 10 упаковок пастеризованного молока из магазинов Петербурга не соответствуют требованиям ГОСТ

Молоко считается довольно полезным продуктом. Но принести пользу здоровью оно может лишь, если внутри упаковки действительно находится оно. Но, как показала экспертиза, не все молоко из магазинов Петербурга можно считать молоком. Так, восемь из десяти образцов не советовали требованиям ГОСТ по жирнокислотному составу и физико-химическим показателям, а пять упаковок и вовсе признали откровенным фальсификатом, так как внутри не было молочного жира. Об этом сообщили в общественной организации «Общественный контроль».
Так, на прилавках магазинов Северной столицы можно встретить поддельное молоко, которое привезли из Саратовской области. Это бренды «Добрая Милена», «Молочный терем», «Крошечка Хаврошечка» и «Натуральный продукт». В них молочный жир полностью заменили жирами немолочного происхождения. Примечательно, что на всех коробках указано одно и тоже место производства, по адресу которого находится «Балаковский молочный комбинат». Однако на деле на упаковках указаны другие организации.
— Связано это с тем, что юрлица в системах прослеживаемости Россельхознадзора периодически блокируются. Но чтобы поток фальсификата не ослабевал, на смену уже «засвеченному» юрлицу заранее готовят новое, регистрируют в системе «Меркурий», и молкомбинат под новой «личиной» продолжает гнать суррогат с «Честным знаком», — объяснил руководитель общественной организации Всеволод Вишневецкий.
Если говорить о каждом из указанных выше брендов более подробно, то «Крошечка Хаврошечка», помимо отсутствия молочного жира, также отметилась несоответствием требованиям ГОСТ по массовой доле белка — вместо трех процентов, указанных на упаковке, там было 1,85 процента. Кроме того, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), которая должна составлять не менее 8,2 процента, оказалась на уровне 6,3 процента.
У «Доброй Милены» были похожие нарушения. Массовая доля для жира вместо 3,2 процента указанных на упаковке на деле составила 2,6 процента, а СОМО — 7,3 процента. «Молочный терем» и «Натуральный продукт» не далеко ушли от своих собратьев по полке. В них также выявили несоответствия по массовой доле белка, СОМО и доле жира.
— Эти образцы даже нельзя назвать молочными напитками. Эти продукты можно смело назвать растительно-жировыми, но вряд ли с таким названием они будут успешно продаваться, — указал Всеволод Вишневецкий.
Еще одним суррогатом признали бренд «Тяжин» от «Кузбасконсервмолоко». Там также отсутствовал молочный жир, массовая доля белка была занижена с трех процентов до 1,34, а массовая доля жира оказалась 2,1 процента, вместо заявленных 3,2.
Но если все вышеуказанное стало грубым фальсификатом, то остальные марки можно считать хорошей подделкой под молоко. Так, бренд «Лучший выбор. Только натуральное молоко» от «Тырновского молочного завода» в составе имел жировые фазы, которые очень напоминают молочный жир, но они все же отличались от него по ряду ключевых кислот. Кроме того, в нем нашли занижение показателей по массовой доле белка, жира и СОМО.
А торговые марки «Славянские кружева» и «Просто» от производителя «Молодел» полностью соответствовали требованиям ГОСТ по массовым долям белка, жира и СОМО, но там оказались занижены показатели жирнокислотного состава.
Что же тогда можно покупать? Всем необходимым требованиям соответствовали только две упаковки ультрапастеризованного молока. Это бренд «Клевер» от «Пискаревского молзавода» и «Снежок» от «Лактиса».