«Нельзя назвать продуктом»: 8 из 10 упаковок пастеризованного молока из магазинов Петербурга не соответствуют требованиям ГОСТ

Молоко считается довольно полезным продуктом. Но принести пользу здоровью оно может лишь, если внутри упаковки действительно находится оно. Но, как показала экспертиза, не все молоко из магазинов Петербурга можно считать молоком. Так, восемь из десяти образцов не советовали требованиям ГОСТ по жирнокислотному составу и физико-химическим показателям, а пять упаковок и вовсе признали откровенным фальсификатом, так как внутри не было молочного жира. Об этом сообщили в общественной организации «Общественный контроль».