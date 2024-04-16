В Омске на Московке второй день топит улицы: 9 кадров последствий коммунальной аварии

Накануне в соцсетях начали появляться фото и видео с затопленными улицами на Московке-2.
Вода стояла в цокольных этажах магазинов и фитнес-центра. Вечером того же дня жители дома № 2 на улице Мишина написали, что там до сих пор откачивают воду из подвала.
Сегодня в паблике «Инцидент Омск» было опубликовано видео с затопленной улицей Моторная.
«Вчера 15.04.24 года затопило подвал на улице Мишина 2. Качают воду и вся вода уходит на Моторную. Школьники 108 школы пройти не могут. Океан просто и вонь. Рядом поликлиника еще. Разве это норма так делать?!», — возмущается автор поста.
Ситуацию прокомментировали с аккаунта «Росводоканал Омск». Там пояснили, что ночи специалисты устраняют аварийную ситуацию на канализационном коллекторе. Работы продолжаются, организовано круглосуточное дежурство, привлечена спецтехника.