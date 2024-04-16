В Омске на Московке второй день топит улицы: 9 кадров последствий коммунальной аварии

«Вчера 15.04.24 года затопило подвал на улице Мишина 2. Качают воду и вся вода уходит на Моторную. Школьники 108 школы пройти не могут. Океан просто и вонь. Рядом поликлиника еще. Разве это норма так делать?!», — возмущается автор поста.