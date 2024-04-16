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В Шерегеше почти на год задерживают сдачу очистных сооружений за 1,36 млрд

Выяснилось, что в посёлке не выполнены различные госконтракты на сотни миллионов рублей.

По данным Новой Шории, сдачу очистных сооружений за 1,36 млрд рублей в Шерегеше вновь задерживают. Контракт с ООО «МСК» оплачен почти полностью, а работы должны были быть закончены 30 апреля прошлого года.

По словам журналистов, в обновлённой версии контракта от октября 2023 года указано, что удержания пеней и неустоек не предусмотрено, то есть за год простоя подрядчик финансово не пострадает. С этим же исполнителем у администрации три контракта на общую сумму почти 4,5 млрд рублей, два из которых уже выполнены.

Также задерживается на несколько месяцев сдача очистных сооружений для сектора Е на сумму 343,6 млн рублей. Их должны были сдать в середине января текущего года. Неустойки, штрафы и пени исполнителю также не предусмотрены, а из всей суммы ему выплачено 93%.