В Шерегеше почти на год задерживают сдачу очистных сооружений за 1,36 млрд

По словам журналистов, в обновлённой версии контракта от октября 2023 года указано, что удержания пеней и неустоек не предусмотрено, то есть за год простоя подрядчик финансово не пострадает. С этим же исполнителем у администрации три контракта на общую сумму почти 4,5 млрд рублей, два из которых уже выполнены.