К Омску движутся тонны льда

Как уже сообщал «СуперОмск», около 10 часов утра вторника, 16 апреля 2024 года, тронулся лед на юге Омской области.
Буквально за полтора часа река в Черлакском районе очистилась от льда. Однако, по наблюдениям «СуперОмска», около 14 часов главная водная артерия на юге вновь заполнилась льдинами, причем они утрамбованы довольно плотно. И теперь в Омску движутся тонны льда.
От Черлака до Омска около 150 км, по всей видимости, через несколько часов ледовые массы должны достичь Омска и пройдут через город. Затем они отправятся выше по течению в Обь, а следом и в Северный Ледовитый океан.
Вряд ли идущие по реке льдины берут начало в верховьях Иртыша. Вероятно, это лед, скопившийся на севере Казахстана. Ледоход с верховий обычно проходит через Омскую область в третьей декаде апреля 2024 года и сопровождается похолоданием.