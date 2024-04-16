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Грядет жара: в Челябинской области потеплеет до +28

В Челябинской области температура поднимется до +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 77% 759 мм рт. ст. +16°

Метеорологи уточнили прогноз на ближайшие дни в Челябинской области, и он стал еще более жарким. Южноуральцам сулят потепление до +28 градусов.

Сейчас в регионе прохладно, но днем в среду 17 апреля воздух прогреется до +13, +18. В четверг уже будет +20, +25. А в пятницу 19 апреля столбики термометров поднимутся до отметок в +23, +28 градусов.

Если в ночи на 17 и 18 апреля еще возможны дожди, то в пятницу уже обойдется без осадков.

Напомним, в Магнитогорске уже открыли купальный сезон. Правда, сделали это случайно.