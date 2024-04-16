Городской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

— В этом сезоне мы увеличим площадь ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом, хотя уже тогда достигли рекордных показателей. Планируем сделать как минимум 165 тысяч кв. метров ямочного ремонта — это на 7 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году, и в 2−2,5 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах, — отметил мэр Юрий Шалабаев.