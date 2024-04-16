Городской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля

Общегородской субботник состоится в Нижнем Новгороде 20 апреля. Об этом сообщила директор департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода Елена Пегова на заседании постоянной комиссии Гордумы по экологии 16 апреля.
— Субботник будет проходить на 31 общественной территории, места определены администрациями районов. В субботнике примут участие предприятия, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, а также жильцы многоквартирных домов, — рассказала Елена Пегова.
Планируется, что в субботнике примут участие порядка 35 тысяч человек. Они приведут в порядок площади и скверы, придомовые территории и другие пространства. Присоединиться к работам могут все неравнодушные нижегородцы.
Месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде стартовал 4 апреля и продлится до 15 мая. Рабочие прочищают ливневые решетки и колодцы, чистят прибордюрную полосу, убирают мусор, моют дороги, лавочки и урны.
С 25 мая в Нижнем Новгороде начался ямочный ремонт дорог. Рабочие залатают ямы и неровности там, где они образовались после схода снега.
— В этом сезоне мы увеличим площадь ямочного ремонта по сравнению с прошлым годом, хотя уже тогда достигли рекордных показателей. Планируем сделать как минимум 165 тысяч кв. метров ямочного ремонта — это на 7 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году, и в 2−2,5 раза больше, чем в 2020 и 2021 годах, — отметил мэр Юрий Шалабаев.