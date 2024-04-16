Волгоградцам рассказали, как сдвинут Первомай и стоит ли брать отпуск в мае

Далее последуют рабочие четверг и пятница, 2 и 3 мая, и два обычных выходных — 4 и 5 мая. Затем три рабочих дня — с 6-го по 8-е — и снова отдых с 9 по 12 мая. При этом 8 мая день будет на час короче, как предпраздничный.