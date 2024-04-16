Волгоградцам рассказали, как сдвинут Первомай и стоит ли брать отпуск в мае

Май отмечен для волгоградцев и всех россиян длинными выходными. Стартуют они 28 апреля, а завершатся 12 мая с перерывом на пять рабочих и два выходных дня.
Первомай будет отмечаться в стране с 28 апреля по 1 мая. Субботу, 27-е, сдвинут на понедельник, 29-е. Коротким рабочим днем 27 апреля не будет — это обычный день перед выходным.
Далее последуют рабочие четверг и пятница, 2 и 3 мая, и два обычных выходных — 4 и 5 мая. Затем три рабочих дня — с 6-го по 8-е — и снова отдых с 9 по 12 мая. При этом 8 мая день будет на час короче, как предпраздничный.
«С финансовой точки зрения май не самый удачный месяц для отпуска. В нем слишком много выходных и праздничных дней, соответственно, отпускные будут меньше. Самые удачные в этом смысле месяцы — июль, октябрь и август. В двух первых 23 рабочих дня, в третьем — 22», — поясняет эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.
Еще один плюс мая — за работу в нерабочий праздничный день, работодатель должен дать дополнительный выходной или оплатить его как минимум в двойном объеме.
Ранее Росстат удивил волгоградцев данными об их средней зарплате.