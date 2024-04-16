В Новосибирске рассказали, почему появилась пыль в воздухе

Пойменные почвы содержат различные отложения, включая обломочные материалы, песок, ил и глину. Из-за их особенностей эти почвы легко подвержены деформации, что способствует образованию пылеватых песков, особенно в условиях сибирского климата. Это может приводить к появлению оврагов, пыльных бурь, просадочных явлений и других проблем.