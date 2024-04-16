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Стало известно, кто в этом году в Калининградской области получит выплату ко Дню Победы

Сумма в этом году составит 10 тысяч рублей.

Источник: Reuters

В Калининградской области ежегодную денежную выплату ко Дню Победы получат 89 ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает региональное отделение СФР, на это направлено 890 тысяч рублей.

В Социальном фонде рассказали, что сумма выплаты составит 10 тысяч рублей. Она назначается автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

Деньги ветераны получат через банки 16 апреля или же вместе с пенсией.

Выплата положена инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях военных лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, а также награжденных медалью «За оборону Ленинграда».