В ближайшие дни в Свердловской области будут идти дожди

На Среднем Урале в ближайшие три дня ожидается дождливая погода.
По прогнозам синоптиков Уралгидрометцетра, 17 апреля будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом. Днем также местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11…+16 градусов, на севере — до +7.
В четверг, 18 апреля, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ночью +5…+10 градусов, на севере столбики термометров опустятся до 0. Днем ожидается +11…+16 градусов, на крайнем севере до +6, на крайнем юге до +21.
19 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Дневные температуры установятся на отметке +13…+18 градусов, на севере +3…+8, на крайнем юге +20…+25.