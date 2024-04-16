В ближайшие дни в Свердловской области будут идти дожди

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцетра, 17 апреля будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом. Днем также местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11…+16 градусов, на севере — до +7.