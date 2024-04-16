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В ближайшие дни в Свердловской области будут идти дожди

Несмотря на пасмурную погоду, в регионе ожидается 20-градусное тепло.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 72% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

На Среднем Урале в ближайшие три дня ожидается дождливая погода.

По прогнозам синоптиков Уралгидрометцетра, 17 апреля будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом. Днем также местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +11…+16 градусов, на севере — до +7.

В четверг, 18 апреля, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Ночью +5…+10 градусов, на севере столбики термометров опустятся до 0. Днем ожидается +11…+16 градусов, на крайнем севере до +6, на крайнем юге до +21.

19 апреля ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Дневные температуры установятся на отметке +13…+18 градусов, на севере +3…+8, на крайнем юге +20…+25.