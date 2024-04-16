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В Уфе до конца июня ограничат движение в центре Уфы

В Уфе ограничат движение в центре города. Об этом сообщает администрация Уфы.

Источник: администрация Уфы

С 22 апреля по 30 июня в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции ограничат движение на участке от улицы Советской до улицы Цюрупы.

В этот период изменится схема движения автобуса № 13. Он будет заезжать на улицу Ленина по улице Пушкина.