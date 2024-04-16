В Уфе до конца июня ограничат движение в центре Уфы

С 22 апреля по 30 июня в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции ограничат движение на участке от улицы Советской до улицы Цюрупы.
В этот период изменится схема движения автобуса № 13. Он будет заезжать на улицу Ленина по улице Пушкина.
В Уфе ограничат движение в центре города. Об этом сообщает администрация Уфы.
С 22 апреля по 30 июня в связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции ограничат движение на участке от улицы Советской до улицы Цюрупы.
В этот период изменится схема движения автобуса № 13. Он будет заезжать на улицу Ленина по улице Пушкина.