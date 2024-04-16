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Синоптики предупредили про мокрый снег и заморозки 17 апреля в Беларуси

Заморозки до −1 и мокрый снег прогнозируют 17 апреля в Беларуси.

Сейчас в Ричмонде: +16° 4 м/с 72% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в среду, 17 апреля, ожидаются заморозки до −1 градуса и мокрый снег, информирует портал pogoda.by.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по Беларуси возможно кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в отдельных районах будут слабые гололед и туман. Ветер окажется западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от −1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется от +7 по северо-западной части и до +15 по юго-востоку страны.