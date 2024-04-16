Синоптики предупредили про мокрый снег и заморозки 17 апреля в Беларуси

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по Беларуси возможно кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, в отдельных районах будут слабые гололед и туман. Ветер окажется западный умеренный. Ночью температура воздуха составит от −1 до +6 градусов. Днем воздух прогреется от +7 по северо-западной части и до +15 по юго-востоку страны.