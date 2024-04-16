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Из Омска запустили автобус в ещё один город Казахстана

Время в пути займёт 19 часов.

Источник: Om1.ru

Со 2 мая из снова будут ходить автобусы из Омска в Караганду. Билет в одну сторону будет стоить 2,5 тысячи рублей. Такую информацию сообщили в «Омскоблавтотрансе».

Транспорт будет отправляться с Омского автовокзала в 18:00 по четвергам и воскресеньям. Время в пути займёт 19 часов. На маршруте будет работать перевозчик ТОО ASCENT ELECTRICS.

Напомним, ранее из Омска запустили автобусы в Павлодар и Астану. В первый город автобусы начали ходить с 5 апреля. Они отправляются каждый день в 12:00. С павлодарского автовокзала транспорт будет ходить в то же время. Стоимость проезда составляет 1 400 рублей.

В Астану автобусы запустят с 19 апреля. Транспорт также будет ходить ежедневно — от Омского автовокзала он будет отправляться в 06:50. Цена билета составит 2,5 тысячи рублей.