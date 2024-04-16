Из Омска запустили автобус в ещё один город Казахстана

Напомним, ранее из Омска запустили автобусы в Павлодар и Астану. В первый город автобусы начали ходить с 5 апреля. Они отправляются каждый день в 12:00. С павлодарского автовокзала транспорт будет ходить в то же время. Стоимость проезда составляет 1 400 рублей.